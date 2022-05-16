«Профессор Водяницкий» вернулся из экспедиции по Черному морю

В течение месяца на борту научного судна ученые Института биологии южных морей решали запланированные научные задачи, в рамках которых проводились гидробиологические, гидрохимические и другие исследования прибрежной акватории черноморского побережья Крыма, сообщает пресс-служба института.

В течение месяца на борту научного судна ученые Института биологии южных морей решали запланированные научные задачи, в рамках которых проводились гидробиологические, гидрохимические и другие исследования прибрежной акватории черноморского побережья Крыма, сообщает пресс-служба института.

При помощи специального судового оборудования радиобиологи провели отбор проб морской воды и донных отложений для последующего определения в них содержания загрязняющих веществ ядерной (стронций, цезий) и неядерной природы (ртуть) для выявления межгодовых и сезонных изменений уровней их концентрации. Морскими биологами велась работа по измерению параметров биолюминесцентного сигнала аборигенного вида гребневика Pleurobrachia pileus.

На борту судна, на протяжении всего времени экспедиции, проводился эксперимент по оценке влияния различных токсических веществ на физиологическое состояние гребневиков, обитающих в Черном море.

Планктонные исследования, проводимые учеными на борту научно-исследовательского судна, включали в себя сбор проб зоопланктона для изучения размерно-возрастного состава, пространственного распределения и видового разнообразия зоопланктона.

«При обработке проб особое внимание будет уделено икре камбалы калкан. По материалам экспедиции предполагается получить новые данные по особенностям поверхностного распределения икры черноморского калкана в период пика нереста в весенний гидрологический сезон 2022 года и произвести относительную оценку эффективности нереста данного вида. Благодаря экспедиционному материалу, ихтиологи получат новые данные по особенностям фенологии нереста тепловодных и умеренноводных видов рыб в весенний гидрологический сезон. В дальнейшем ученые проведут сравнительную оценку эффективности нереста массового промыслового вида — шпрота в весенний гидрологический сезон 2017 и нынешний года», — отметила начальник экспедиции, старший научный сотрудник ИнБЮМ им.Ковалевского Наталия Бурдиян.

Результаты экспедиционных исследований лягут в основу дальнейшей оценки биоразнообразия, структурно-функциональной организации, продуктивности и устойчивости экосистемы Чёрного моря и могут быть использованы в области морской биологии и экологии, ориентированной на решение проблем сохранения и охраны морской среды, создание новых биотехнологий и методов интегрированного управления прибрежными зонами.

Экспедиция состоялась в рамках Национального проекта «Наука и университеты» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.