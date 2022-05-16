«Последние звонки» пройдут в школах 21 и 25 мая

В этом году в 44 школах Севастополя учебный год завершится 21 мая, в 16 школах — 25 мая, а еще в 37 — в период с 26 по 31 мая. Такие разные сроки обусловлены выполнением учебного плана и необходимостью организовать пункты приема экзаменов.

В этом году в 44 школах Севастополя учебный год завершится 21 мая, в 16 школах — 25 мая, а еще в 37 — в период с 26 по 31 мая. Такие разные сроки обусловлены выполнением учебного плана и необходимостью организовать пункты приема экзаменов.

Об этом 16 мая на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщила директор департамента образования Лариса Сулима. Она также рассказала об особенностях проведения государственной итоговой аттестации в 2022 году.

Выпускные экзамены в 9-х классах начнутся 19-20 мая, в этот день учащиеся будут сдавать иностранный язык, 23-24 мая — математику, 27-28 мая — обществознание, 1 июня — историю, физику, биологию, химию, 7-8 июня — русский язык, 15 мая — биологию, информатику, географию, химию, 22 июня — литературу, физику, информатику, географию.

С 4 июля по 9 июля объявлены резервные дни для девятиклассников.

Основной период ЕГЭ для выпускников 11-х классов начнется 26 мая со сдачи географии, литературы и химии. 30 и 31 мая — сдают русский язык, 2 и 3 июня — математику, 6 июня — историю и физику, 9 июня — обществознание, 14 июня — иностранные языки, говорение в разделе «Иностранные языки» — 16 и 17 июня. На 20 и 21 июня намечена сдача информатики. Резервный день — 2 июля по всем предметам.

Для тех, кто по каким-то причинам не сможет пройти порог и сдать экзамены, дополнительный период состоится осенью: 5 сентября — математика, 8 и 20 сентября — русский язык.

Л.Сулима также сообщила, что технически все 24 пункта проведения экзаменов готовы. Для учащихся, кому состояние здоровья не позволяет сдавать экзамены в основных пунктах, организуют пункты на дому: для 11-х классов таких пунктов будет два, для выпускников 9-х классов — 13.

Все пункты сдачи оснащены системами онлайн и оффлайн видеонаблюдения, оборудованы рамочными и ручными металлодетекгорами, а также компьютерной техникой.