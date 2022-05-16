Обращений по поводу укусов клещей больше, чем в прошлом году

Роспотребнадзор мониторит эпидемиологическую ситуацию в Крыму по инфекциям, передающимся с укусами клещей.

Роспотребнадзор мониторит эпидемиологическую ситуацию в Крыму по инфекциям, передающимся с укусами клещей.

С начала года на территории Республики Крым зарегистрировано три случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. В 2021 году быт только один случай, сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.

Отмечается рост количества обращений по поводу присасывания клещей в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но общее количество обращений не превышает среднемноголетние показатели.

Для своевременного определения необходимости проведения лечебно-профилактических мероприятий и определения факторов риска территорий проводится плановый мониторинг за вирусоформностью клещей. С начала года и по состоянию на 12 мая результаты исследования клещей на вирусоформность, снятых с людей, свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового клещевого боррелиоза в 9% случаев, гранулоцитарным анаплазмозом — 3,3%, моноцитарным эрлихиозом — 1,6% (2021г-ИКБ-19%, ГАЧ — 3,5%, МЭЧ — 1,4%).

Из объектов окружающей среды инфицированность вирусом иксодового клещевого боррелиоза составляет 7,7% (2021 г. — 1,9%).

В апреле 2022 года начато проведение акарицидных обработок на территориях муниципалитетов Республики Крым. Обработано 626 га территорий, в том числе пять туристических маршрутов.