На повышение качества связи на полуострове дали инвестиционный кредит

Системообразующий банк Крыма РНКБ предоставил компании «К-телеком» инвестиционный шестилетний кредит на сумму 1,8 млрд рублей. Средства будут направлены на обновление существующей инфраструктуры и усовершенствование волоконно-оптической линии связи на полуострове, сообщает пресс-служба РНКБ.

Системообразующий банк Крыма РНКБ предоставил компании «К-телеком» инвестиционный шестилетний кредит на сумму 1,8 млрд рублей. Средства будут направлены на обновление существующей инфраструктуры и усовершенствование волоконно-оптической линии связи на полуострове, сообщает пресс-служба РНКБ.

«РНКБ предоставил финансирование компании ООО «К-телеком» для реализации проекта «Строительство сети GPON в Республике Крым и Севастополь». Инвестиционный кредит предоставлен банком на сумму 1,8 млрд рублей на срок шесть лет. Данные инвестиционные меры позволят в ближайшее время модернизировать существующую инфраструктуру и усовершенствовать волоконно-оптические линии связи на территории Крымского полуострова, что даст большую возможность использования различных способов коммуникации жителям полуострова. Подобного рода проекты необходимы для поддержания и дальнейшего развития современных каналов связи в регионах РФ», — цитирует ТАСС пресс-службу банка.

На первом этапе реализации проекта предполагается развертывание инфраструктурной сети в Симферополе, Севастополе, Керчи, Евпатории и Ялте, а также на территории ближайших к этим городам поселков. За первые три года планируется охватить около половины от общего количества домохозяйств полуострова, уточнили в банке. Вторым этапом запланировано строительство сети на оставшейся территории полуострова. На этой сети предоставлять фиксированный интернет будут как минимум два оператора — WIN mobile и «Волна».

«Выбранная гибридная схема построения сети GPON обеспечивает оперативное развертывание инфраструктуры в любом регионе Крыма и гарантирует достижение технического охвата на уровне 90% от общего количества домохозяйств в Крыму в течение пяти лет», — добавили в пресс-службе РНКБ.

ООО «К-телеком» с 2014 года оказывает услуги связи на территории Крыма. На сегодняшний день компания является крупнейшим инфраструктурным оператором связи на территории всего Крымского полуострова.