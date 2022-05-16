На городскую электричку придется 14% от общего пассажиропотока

Директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Павел Иено озвучил прогнозируемый объем перевозок новым видом общественного транспорта — городской электричкой — 6,4 млн пассажиров в год .

Директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Павел Иено озвучил прогнозируемый объем перевозок новым видом общественного транспорта — городской электричкой — 6,4 млн пассажиров в год .

Проект городской электрички, реализуемый государственным предприятием «Крымская железная дорога», уже согласован правительством Севастополя, сообщил П.Иено, отчитываясь за год работы перед депутатами заксобрания.

— Согласована концепция проекта городской электрички. Она предусматривает организацию 12 остановочных пунктов железнодорожного транспорта по маршруту Камышовая бухта: 5-й километр Балаклавского шоссе – Первое отделение Золотой балки – Сапунгорский – Инкерман – Жидилова – Севастополь-пассажирский. В настоящий момент идет проектирование, в котором мы принимаем активное участие, — проинформировал депутатов глава транспортного департамента.

По его словам, на маршруте «Севастополь пассажирский» – «Камышовая бухта» будут курсировать девять поездов с интервалом движения 15 минут, а на участке между станциями «Разъезд «Сапунгорский» — «Золотая балка» интервал составит 40 минут. Полностью работы над проектом должны быть завершены до 2025 года.

По оперативным данным Крымстата, всеми видами общественного транспорта Севастополя в 2021 году было перевезено 47 миллионов человек. Таким образом, планируемый объем пассажиро-перевозок городской электричкой в масштабах города составит порядка около 14%.