Общественники бьют тревогу — дельфины у крымских берегов болеют и массово выбрасываются на берег. А ученые отвечают, что количество погибших животных примерно одинаково из года в год.

Общественники бьют тревогу — дельфины у крымских берегов болеют и массово выбрасываются на берег. А ученые отвечают, что количество погибших животных примерно одинаково из года в год.

Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море» сообщил 13 мая о большом количестве дельфинов, выбрасывающихся на берег в Крыму: «Мы продолжаем ежедневно реагировать на выбросы дельфинов. С начала года их было уже 282, при этом 41 выбрасывались живыми (такое количество живых мы отмечаем впервые)».

Волонтеры центра говорят, что на их горячую линию ежечасно поступают звонки со всего Крыма о выбрасывающихся на берег дельфинах, а у погибших особей отмечены кожные поражения и другие симптомы, говорящие об инфекционном заражении.

За комментарием «Севастопольская газета» обратилась к экспертам в изучении морских млекопитающих Черного моря — на Карадагскую биостанцию.

Как оказалось, мертвые дельфины на пляжах — явление сезонное. И уж точно, не исключительное. Такое пояснение дала кандидат биологических наук, младший научный сотрудник лаборатории биохимии и физиологии гидробионтов Карадагской научной станции имени Т.И.Вяземского — природного заповедника РАН Ирина Логоминова.

Случаи гибели животных, по ее словам, фиксируются в разных районах Крыма, но они вовсе не являются массовыми.

— У нас по статистике количество погибших животных примерно одинаково из года в год. Никакого резкого увеличения сейчас мы не фиксируем, — сообщила эксперт.

По словам И.Логоминовой, основная причина гибели животных остается прежней, даже несмотря на действующий сегодня запрет выхода рыбаков в море, — это рыболовные сети, расставленные людьми на путях миграции дельфинов.

— Вчера в акватории юго-восточного побережья Крыма мы видели рыболовецкий сейнер, — сказала И.Логоминова.

Еще одна частая причина гибели дельфинов — их болезни. Нужно учитывать, что место обнаружения мертвого животного не всегда совпадает с местом его гибели. Возможно дельфин погиб совсем в другой части моря, а его тело выбросило за сотни километров.

К тому же, дельфины, как правило, сложно переживают период смены температурного режима, что, при наличии слабого иммунитета, может проявиться в различных заболеваниях, включая кожные.

— Если у животного сильный иммунитет, он благополучно справляется с механическими повреждениями, если нет, порезы от рыболовных сетей могут стать причиной его гибели, — сообщила И.Логоминова.