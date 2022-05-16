Дело брачного афериста расследовано и направлено в суд

По версии следствия, африканский мошенник получил от жительниц Севастополя, Калининграда и Челябинской области, желавших выйти замуж за иностранца, 1,8 млн рублей.

По версии следствия, африканский мошенник получил от жительниц Севастополя, Калининграда и Челябинской области, желавших выйти замуж за иностранца, 1,8 млн рублей.

«Следователем следственного отдела ОМВД России по Ленинскому району города Севастополя окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении гражданина одного из государств Западной Африки, обвиняемого в мошенничестве», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следствием установлено, что иностранный гражданин, живущий в Подмосковье, знакомился с жительницами различных регионов России через социальные сети. Он представлялся вымышленными именами, отправлял собеседницам чужие фотографии, выдавая их за свои, представлялся военным, пилотом или волонтером международной гуманитарной организации. Войдя в доверие, он предлагал женщине создать семью.

Серьезность намерений мужчина подкреплял «дорогостоящими подарками», которые отправлял «невестам». Но потом оказывалось, что ювелирные изделия, элитная парфюмерия и крупные суммы в иностранной валюте застревали на таможне. Аферист просил дам срочно оплатить пошлину, для чего предоставлял реквизиты счетов.

Три женщины — жительница Севастополя, Калининграда и Челябинской области — поверили в мечту об иностранном женихе и перевели африканцу в общей сложности 1,8 млн рублей. Однако выяснилось, что никаких подарков мужчина не отправлял, а полученные деньги похитил.

Летом 2021 года мужчина был задержан в Подмосковье сотрудниками полиции Севастополя при силовой поддержке коллег из Росгвардии. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ — «мошенничество». Органами предварительного следствия приняты меры по возмещению материального ущерба, причиненного в результате криминальных деяний, на сумму 1,3 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.