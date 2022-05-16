Аттестаты зрелости будут получать дети из ЛДНР

Учащиеся, прибывшие из ЛДНР, будут сдавать выпускные экзамены в Севастополе. Об этом 16 мая на аппаратном совещании в правительстве города сообщила директор департамента образования Лприса Сулима.

Учащиеся, прибывшие из ЛДНР, будут сдавать выпускные экзамены в Севастополе. Об этом 16 мая на аппаратном совещании в правительстве города сообщила директор департамента образования Лприса Сулима.

По ее словам, всего из ЛДНР прибыл 41 школьник, из которых 40 девятиклассников выбрали государственную итоговую аттестацию в форме промежуточной аттестации, один ребенок пожелал сдавать ОГЭ.

- Что касается ЕГЭ, то у нас 50 детей из ЛДНР и Украины (18 детей), 46 из них будут сдавать экзамены в форме промежуточной государственной итоговой аттестации и 4 ребенка — по российским стандартам, - сказала Л.Сулима.