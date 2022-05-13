В Первой горбольнице начали делать высокотехнологические глазные операции

Новое офтальмологическое оборудование, поступившее в городскую больницу №1 им.Пирогова, позволит специалистам производить сложные высокотехнологические операции на глазном яблоке.

Ранее пациентов из Севастополя для этого направляли в другие города и регионы: Москву, Санкт-Петербург, Краснодар.

В прошлом году офтальмологическое отделение больницы получило современное оборудование, в частности, операционный микроскопом и другое комбинированное хирургическое оснащение, позволяющее производить оперативное лечение различных патологий глазного яблока.

— Оборудование позволяет производить операции на переднем отрезке: катаракты и глаукомы, которые мы делали и раньше, а сейчас сможем делать с большей эффективностью. Также мы начали производить оперативное лечение такой патологии как отслойка сетчатки, гемофтальное поражения глаз — оперативное лечение на заднем отрезке глазного яблока [эксперты считают, что это высший пилотаж в офтальмологии. Прим. ред.], которые относятся к высокотехнологической медицинской помощи и выполняется за счет федерального бюджета, поскольку являются весьма дорогостоящими, — сообщил журналистам заведующий отделением офтальмологии Михаил Егоров.

Общая стоимость установленного оборудования составляет порядка 20 миллионов рублей.

По словам главного офтальмолога, ранее такого лечения в государственных медучреждениях Севастополя не проводилось. Пациентов направляли в Москву, Санкт-Петербург, самое ближайшее — в Краснодар. Теперь большую часть офтальмологических вмешательств такого характера выполняют севастопольские врачи.

— На сегодняшний день, меньше чем за год, мы провели более 50 оперативных вмешательств. Это операции особой сложности, — отметил М.Егоров.

Севастопольское офтальмологическое отделение полностью укомплектовано специалистами и почти ежегодно получает новое оборудование, что позволяет улучшить оказание медицинской помощи севастопольцам.

В списке заявок на получение дополнительной медицинской аппаратуры М.Егоров выделил оптический биометр: «Это оборудование позволит нам более детально рассчитывать хрусталик, и производить операции не только по его замене, но и использовать более сложные модели интраокулярных хрусталиков».

Также в числе приоритетов севастопольских офтальмологов получить возможность лечения близорукости и дальнозоркости с помощью лазерной коррекции.