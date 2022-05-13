В Госдуме обсудят неэффективное использование спортивных объектов в Севастополе

Нарушение сроков строительства и неэффективное использование спортивных объектов города станет одной из тем заседания комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Нарушение сроков строительства и неэффективное использование спортивных объектов города станет одной из тем заседания комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета. Заседание пройдет 17 мая, на него приглашены представители Счетной палаты РФ и правительства Севастополя.

В 2021 году Счетная палата выявила нарушения в спортивной отрасли Севастополя. Как установлено, в городе были срывы сроков ввода в эксплуатацию спортивных объектов, превышение первоначально запланированных объемов средств на их строительство, неэффективное использование спортивного оборудования и другие.

В отчете всё радужно

12 мая начальник управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко отчитался заксобранию Севастополя о проделанной его ведомством работе в 2021 году.

Так в прошлом году введено в эксплуатацию четыре физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК) открытого типа. В конце года завершено строительство общедоступных объектов совместного использования на ул.Генерала Лебедя и ул.Косарева. Завершены строительно-монтажные работы на двух физкультурно-оздоровительных комплексах: с залом для борьбы на ул.Гавена и футбольное поле в Инкермане.

Проведены три комплексных капитальных ремонта: территории спорткомплекса «Спорт для всех» на ул.Корчагина, в спортивной школе №5 на ул.Симферопольской, 22 и в здании волонтерского центра на ул.Корчагина, 30 — бывший ресторан «Каравелла».

Кроме того в 2021 году началось строительство крупных инфраструктурных спортивных объектов: ФОК с универсальным игровым залом на ул.Шевченко — готовность 70%. Ввод объекта в эксплуатацию — июль-август. И еще двух — в с.Орлином и на ул.Жидилова в Нахимовском районе.

Активные строительно-монтажные работы ведутся на ФОКах с универсальным игровым залом в Каче, с.Верхнсадовое и в Инкермане. Эти объекты также планируют запустить в текущем году. Продолжается строительство ледового дворца на пересечении ул.Ген.Мельника и Лабораторного шоссе. Завершение работ — декабрь 2022 года. Ввод в эксплуатацию — 2023 год.

Неплохо, по мнению руководителя управления, складываются ситуация на двух, перешедших с 2021 в год нынешний, объектах — стадион «Горняк» и СОК им.200-летия Севастополя. Первая очередь «200-летия» была введена в эксплуатацию в 2021 году. Вторая — находится на этапе реконструкции.

«Правительство города ведет переговоры с правительством РФ по вопросу выделения дополнительного финансирования для завершения реконструкции и ввода в эксплуатацию второй очереди», — подчеркнул С.Резниченко и добавил, что готовность стадиона «Горняк» превысила 90%.

«В ближайшие дни Севастополь ожидает дополнительные лимиты для заключения контрактов и завершения работ на этом объекте», — сообщил спортивно-молодежный чиновник. Плановый срок ввода объектов — конец июня текущего года.