Специалисты Роспотребнадзора в Крыму усиливают контроль качества воды, поступающей на полуостров по Северо-Крымскому каналу. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

Специалисты Роспотребнадзора в Крыму усиливают контроль качества воды, поступающей на полуостров по Северо-Крымскому каналу. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

«По ходу Северо-Крымского канала управлением определены на сегодняшний день шесть контрольных точек, в которых исследования проводятся на разные показатели с разной кратностью, — сказала Н.Пеньковская. — С целью повышенной готовности к возможному противостоянию возникающим рискам из-за заявлений со стороны сопредельного государства на праздничные дни мы переходили на исследование этих точек в ежедневный режим. Делается все, чтобы ситуация была контролируемая».

Помимо Роспотребнадзора воду из Северо-Крымского канала проверяют и другие контролирующие органы, добавила глава управления.

На территории полуострова, по словам Н.Пеньковской, определены контрольные точки, где проводится забор воды на наличие холерного вибриона и других инфекций. Она отметила, что специалисты проверяют морскую и сточную воду, а также воду в открытых водоемах.

При проведении специальной военной операции по оказанию помощи Донецкой и Луганской народным республикам российская армия освободила гидротехнический узел СКК в Херсонской области от националистических вооруженных формирований Украины. Позже военные взорвали дамбу, блокировавшую русло.

В мае 2014 года Украина перекрыла воду, поступавшую в Крым из Херсонской области по каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической из-за засухи, разрешилась она летом 2021 года, когда прошли ливни.