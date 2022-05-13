Три четверти призывников из Севастополя будут проходить срочную службу рядом с домом

Более 75% военнослужащих, призванных из Севастополя на срочную службу, останутся проходить ее в родном городе или на Крымском полуострове. Об этом 13 мая на пресс-конференции, посвященной весеннему призыву 2022 года, сообщил военный комиссар Севастополя генерал-майор Сергей Чижов.

Более 75% военнослужащих, призванных из Севастополя на срочную службу, останутся проходить ее в родном городе или на Крымском полуострове. Об этом 13 мая на пресс-конференции, посвященной весеннему призыву 2022 года, сообщил военный комиссар Севастополя генерал-майор Сергей Чижов.

При этом он гарантировал, что остальных 25% ни в коем случае не отправят в места проведения специальной военной операции.

— Конечно, могу гарантировать, не попадут они туда! — заявил военный комиссар.

Он объяснил, что подтвержденные представителями Министерства обороны РФ факты участия военнослужащих по призыву в специальной военной операции на Украине связаны с избранием молодыми людьми профессии Родину защищать в рамках контрактной службы.

— Просто затянулось их оформление и не состоялся приказ на перевод с призыва на контракт. Вот это произошло. У них, у призывников, другая задача — получить военную специальность, и только после 11 месяцев они могут принять решение стать профессионалами. Так что родителям призывников можно не бояться! — ответил на вопрос «Севастопольской газеты» С.Чижов.

Он также просил донести до сведения севастопольцев информацию, связанную со сроками заключения контракта.

— В настоящее время написать рапорт о желании заключить контракт возможно только через 11 месяцев, плюс один месяц — на оформление документов. Таким образом, только спустя год военнослужащие по призыву могут стать полноценными контрактниками, — объяснил С.Чижов.