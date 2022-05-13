Риски не получить пять новых катеров к очередному сроку сохраняются

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено не исключает риски в получении к 2026 году пяти новых катеров. Об этом глава департамента сообщил 12 мая во время своего отчетного доклада перед депутатами Законодательного собрания Севастополя.

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено не исключает риски в получении к 2026 году пяти новых катеров. Об этом глава департамента сообщил 12 мая во время своего отчетного доклада перед депутатами Законодательного собрания Севастополя.

- Риски есть, мы их видим, потому что уже на сегодняшний день есть просрочка в поставке катеров, - сказал П.Иено.

При этом он сообщил о передаче ГУП «Севэлектроавтотранс» девяти судов проекта «Молодежный», из которых 3 работают на линии.

- По остальным пяти катерам составлена производственная программа по их ремонту. В мае мы выведем еще четвертый и в течение года своими силами отремонтируем еще порядка трех-четырех катеров. Здесь рынок перевозки мы закроем и рисков, что у нас остановится катерное сообщение, нет, - сказал П.Иено.

Он также назвал проект «Молодежный» удачным, несмотря на их более, чем сорокалетний возраст, и пообещал привести их в порядок.

- Из всего имеющегося флота мы выбрали 9 самых живых, которые можно восстановить, и на сегодняшний день по каждому из них составлена дефектовка. Мы понимаем количество денег, временной промежуток и где мы эти деньги возьмем для того, чтобы их отремонтировать, - продолжил он.

Что касается компании - изготовителя новых катеров, то, по его словам, с ГТЛК (государственная транспортная лизинговая компания) около 80 или 100 млн штрафных санкций уже взыскали. Притом, что хотелось бы все же получить катера, а не довольствоваться штрафами.

- Мы с ними в диалоге, буквально вчера или позавчера общались, требуем от них предоставить четкие графики и информацию, в каком состоянии находятся катера. Я отправлял сотрудника с разведкой на территорию двух заводов, где производится сборка: 5 корпусов собраны, два корпуса находятся в высокой стадии, но мы не увидели начинку этих судов. Поэтому постараются наши судостроители стимулировать этот процесс. Но риски есть, - констатировал руководитель гортранса.

Контракт на постройку катеров был заключен Севастополем на сумму 2,3 млрд рублей и предусматривал поставку катеров до конца 2021 года.

В январе 2022 года П,Иено заявил о возможности получения в 2022 году двух из пяти обещанных катеров.