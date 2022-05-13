Ремонт улицы Суворова обещают завершить до конца года

Ставший уже скандальным ремонт улицы Суворова в очередной раз обещают завершить, на этот раз до конца 2022 года.

Ставший уже скандальным ремонт улицы Суворова в очередной раз обещают завершить, на этот раз до конца 2022 года.

Директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено, выступая 12 мая перед депутатами Законодательного собрания, вынужден был признать, что прежний подрядчик «оказался, мягко говоря, слаб» и с задачей не справился.

Еще одним виноватым в провале планов по ремонту улицы назван разработчик проектно-сметной документации, который по уже сложившейся традиции, сделал все неправильно, и к тому же не включил в проект раздел по охране объектов культурного наследия. Поэтому севастопольским проектировщикам проект пришлось дорабатывать едва ли не весь 2021 год.

- Работа была выполнена некачественно и потому не оплачена. Правда, она была заактирована и подрядчику были выставлены все штрафные санкции. На сегодняшний день контракт с ним расторгнут в одностороннем порядке. Объект будет доделывать Севастопольский автодор, который в состоянии справиться с задачей, - сообщил П.Иено.

По его словам, в ближайшие недели подготовленный пакет документов будет представлен на комиссию по определению подрядной организации. Севастопольский автодор уже составил график выполнения работ определил субчиков, которые будут ее выполнять.

При этом глава гортранса пообещал, что историческая брусчатка будет переложена специалистами ГБУ «Севавтодор».

- Я надеюсь, что в этом году мы все-таки улицу Суворова сделаем качественно и закончим ремонт, - в очередной раз заверил П,Иено.

Правда, практически тоже самое он уже обещал в конце августа 2021 года. Тогда П.Иено в квалификации подрядчика не сомневался, а волнообразную укладку исторической брусчатки обещал устранить методом укатки катком со специальными вальцами.

Напомним, что капитальный ремонт на улицы Суворова выполняется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Заказчик работ — департамент транспорта Севастополя.

Несправившийся подрядчик - ООО «Крымстроймост», а сумма контракта — 155 млн рублей.