Начальник управления спорта пообещал сдать нормы ГТО

Сергей Резниченко — чиновник, отвечающий за дела молодежи и спорт, и его подчиненные не сдали нормы ГТО, но пообещали сделать это публично.

Сергей Резниченко — чиновник, отвечающий за дела молодежи и спорт, и его подчиненные не сдали нормы ГТО, но пообещали сделать это публично.

Об этом стало известно 12 мая на заседании Законодательного собрания Севастополя, где С.Резниченко отчитывался о проделанной работе, а заодно призывал депутатов присоединится ко Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне».

— Нормы ГТО — это всегда актуально — было, есть и будет! Я всех участников и депутатов приглашаю сдать нормативы ГТО! В этом году практически 6,5 тысяч человек приняли участие в сдаче нормативов. Вы знаете, выпускники школ, получив соответствующий знак отличия, имеют приоритеты при поступлении практически во все вузы Российской Федерации, — шутливо агитировал собравшихся С.Резниченко.

В прениях спикер заксобрания Владимир Немцев поблагодарил коллегу и поинтересовался, сдал ли нормы ГТО сам руководитель профильного управления и сколько его сотрудников участвовали в физкультурно-спортивной акции?

«Я знака отличия ГТО не имею, — признался С.Резниченко. — Я еще не все нормативы сдал. Но поставил себе задачу, сдать их честно, хотя у меня есть административный ресурс получить этот знак отличия другим способом».

В результате он пообещал нормативы ГТО сдать при зрителях.