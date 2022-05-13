Молодой дельфин полюбил Балаклавский музей подводных лодок

Он однажды заплыл в подземный канал в поисках рыбы, а потом стал наведываться туда регулярно, после боевой службы.

Он однажды заплыл в подземный канал в поисках рыбы, а потом стал наведываться туда регулярно, после боевой службы.

Уникальное видео с играющим в музейном канале дельфином разместили в социальных сетях сотрудники Балаклавского поземного музейного комплекса. «В морском подземном канале всегда было много рыбы, но дельфины внутрь заплывать опасались. И тут один молодой смелый дельфин переборол страх и ему так понравилось, что он теперь заплывает к нам каждый день», — подписали любительское видео работники музея.

Пост вызвал бурю положительных эмоций у севастопольцев. Они начали активно выкладывать персональные видеофайлы с дельфинами и комментировать событие: «Вот и новая экспозиция! Боевой дельфин!!», «Супер!!! Будет еще одна достопримечательность музея!», «Я его там на Первомай видел», «Он музей решил посетить, заодно поесть», «Красавчик».

Невероятная и в то же время абсолютно реальная история про отважного дельфина не только подняла настроение подписчикам группы, но удачно была использована сотрудниками музея в рекламных целях.

Дельфины против диверсантов

Ранее авторитетное американское издание сообщало, что русские боевые дельфины охраняют Севастопольскую бухту от украинских диверсантов. Возможно, это один из тех военных дельфинов в увольнении.

В конце апреля американская журналистка Рэйчел Паннетт опубликовала в газете The Washington Post статью, в которой настаивала, что Россия использует дельфинов для защиты военно-морской базы Черноморского флота. Она утверждала, что на фото видны два дельфина, которые охраняют вход в Севастопольскую бухту.

Кроме того, военный аналитик Хай Саттон, которого она цитировала, объяснил, что боевых дельфинов переместили к молу у внешнего рейда сразу после начала спецоперации на Украине с целью нейтрализовать подводных диверсантов ВМСУ.

По словам эксперта The Washington Post, во времена холодной войны СССР и США занимались дрессировкой морских млекопитающих для военных целей. Подобный центр обучения находился и в Севастополе, после распада Советского Союза деятельность его была свернута, но после марта 2014 года работы с боевыми дельфинами якобы возобновились.