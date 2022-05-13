Курчатовский институт помогает развивать науку Крыма

Заседание Наблюдательного совета Межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня «МореАгроБиоТех» прошло 12 мая в Курчатовском институте. Обсуждались результаты работы за 2021 год и планы на будущее.

Заседание Наблюдательного совета Межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня «МореАгроБиоТех» прошло 12 мая в Курчатовском институте. Обсуждались результаты работы за 2021 год и планы на будущее.

Центр создан в 2021 году и направлен на развитие в Крыму целого ряда научно-технологических направлений, в том числе агробиотехнологий, персонализированной медицины, геномных и биомедицинских исследований. Научный руководитель центра «МореАгроБиоТех» — президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.

Центр в ближайшем будущем должен стать «экосистемой опережающего инновационного развития».

В заседании приняла участие делегация Севастополя во главе с губернатором Михаилом Развожаевым. Представители Республики Крым общались с участниками совещания в формате ВКС, сообщила пресс-служба института.

«Перед нами стоит задача обеспечивать безопасность и технологическую независимость государства. У создаваемых проектов Центра должен быть результат, который можно материально проверить в обозримый период времени. Речь идет в том числе о повышении урожайности винограда, создании новых сортов аквакультуры и растениеводства», — отметил М.Ковальчук, открывая заседание.

М.Развожаев поблагодарил М.Ковальчука за поддержку создания НОЦ и подчеркнул важность совместной работы, позволяющей выводить на рынок конкурентоспособные и даже превосходящие продукты и технологии в морской сфере деятельности.

Как написал губернатор в своем телеграм-канале, на заседании совета обсуждали, «как нам надо скорректировать работу нашего НОЦа с учетом новых вызовов».

Результаты уже есть

Целевыми рынками деятельности НОЦ являются «Рынок интеллектуальных систем управления морским транспортом и технологий освоения мирового океана», «Рынок производства и реализации питательных веществ и конечных видов пищевых продуктов» и «Рынок персонализированных медицинских услуг и лекарственных средств», определенные в качестве приоритетных в рамках Национальной технологической инициативы РФ. В рамках указанных сегментов рынка в программе деятельности НОЦ определены восемь ключевых технологических проектов и 22 мероприятия центра, в которых участвуют 34 организации, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

В этом году ожидается получение гранта на 420 млн рублей на 2022–2024 годы. Несмотря на то, что грант НОЦ планирует получить только во втором полугодии, результаты работы уже есть. Созданы технологический проект «Адаптация концепции «интернета вещей» и система экологического мониторнинга акватории бухт города Севастополя, открыта кафедра «Инновационные телекоммуникационные технологии» в институте Радиоэлектроники и информационной безопасности СевГУ, организованы совместные образовательные курсы с привлечением специалистов ООО «ИТ-Крым».