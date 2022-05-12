Закупят новое реабилитационное оборудование на 69 миллионов рублей

Медучреждениям Севастополя на оснащение отделений медицинской реабилитации выделили дополнительные средства.

Распоряжение о распределении между регионами более 8,8 млрд рублей на оснащение региональных медицинских организаций современным реабилитационным оборудованием подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Деньги пойдут на оснащение отделений медицинской реабилитации в 157 клиниках страны.

«Современное оборудование позволит оказывать пациентам эффективное лечение. Такую реабилитацию пройдут еще больше граждан, в том числе амбулаторно и в условиях дневного стационара, причём бесплатно, по полису обязательного медицинского страхования», – подчеркнул председатель правительства.

Так в 2022 году предусмотрены субсидии из федерального бюджета медицинским организациям, имеющих в своей структуре подразделения по реабилитации детей и взрослых, в млн рублей: для Севастополя — 69; Республики Крым 135,4; Краснодарского края — 169,2; Ростовской области — 40.

Всего за ближайшие три года планируется оснастить или переоснастить более 1350 отделений медицинской реабилитации, а также около 130 дневных стационаров. Работа ведётся в рамках нового федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Проект входит в перечень инициатив социально-экономического развития России до 2030 года.