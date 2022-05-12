Новости Севастополя

Закупят новое реабилитационное оборудование на 69 миллионов рублей

Медучреждениям Севастополя на оснащение отделений медицинской реабилитации выделили дополнительные средства.

Медучреждениям Севастополя на оснащение отделений медицинской реабилитации выделили дополнительные средства.

Распоряжение о распределении между регионами более 8,8 млрд рублей на оснащение региональных медицинских организаций современным реабилитационным оборудованием подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Деньги пойдут на оснащение отделений медицинской реабилитации в 157 клиниках страны.

«Современное оборудование позволит оказывать пациентам эффективное лечение. Такую реабилитацию пройдут еще больше граждан, в том числе амбулаторно и в условиях дневного стационара, причём бесплатно, по полису обязательного медицинского страхования», – подчеркнул председатель правительства.

Так в 2022 году предусмотрены субсидии из федерального бюджета медицинским организациям, имеющих в своей структуре подразделения по реабилитации детей и взрослых, в млн рублей: для Севастополя — 69; Республики Крым 135,4; Краснодарского края — 169,2; Ростовской области — 40.

Всего за ближайшие три года планируется оснастить или переоснастить более 1350 отделений медицинской реабилитации, а также около 130 дневных стационаров. Работа ведётся в рамках нового федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Проект входит в перечень инициатив социально-экономического развития России до 2030 года.

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