Высокая террористическая опасность сохраняется

Режим ограничения полетов в аэропорт Симферополя продлен до 19 мая. Также продлен режим высокого уровня террористической опасности, установленный на севере Крыма.

Режим ограничения полетов в аэропорт Симферополя продлен до 19 мая. Также продлен режим высокого уровня террористической опасности, установленный на севере Крыма.

Не летают

Режим ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России, действующий с 24 февраля, продлен до 19 мая текущего года, говорится в сообщении Росавиации.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 19 мая 2022 года 3.45 часов по московскому времени», — говорится в сообщении федерального агентства.

Желтый уровень сохраняется

Власти Крыма второй раз, теперь до 26 мая продлили действие высокого («желтого») уровня террористической опасности в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, Джанкойском и Красноперекопском районах. В этот раз из списка муниципалитетов исключены Керчь и Ленинский район.

«Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20.00 11 мая 2022 года до 20.00 26 мая 2022 года высокий («желтый») уровень террористической опасности будет действовать: на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск, Джанкойского и Красноперекопского районов; на объектах Министерства транспорта Республики Крым, Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, Министерства здравоохранения Республики Крым, Министерства топлива и энергетики Республики Крым, Министерства промышленной политики Республики Крым, Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым», — написал глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

Власти Крыма ввели высокий уровень террористической опасности 11 апреля, 26 апреля он был продлен до 11 мая.