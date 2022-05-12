С незаконным сбросом строительных отходов пытаются бороться

О попытках бороться с незаконным сбросом строительных отходов депутатам Законодательного собрания рассказала 12 мая руководитель Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

Наказывают рублем

По ее словам, в 2021 году в ведомство поступило 862 обращения граждан, из которых по вопросам незаконного сброса - 354.

— С 2020 года мы зафиксировали нарушение правил обращения с отходами и загрязнения земель 281 лицом на сумму штрафа 8,408 млн рублей. Ущерб, нанесенный окружающей среде, рассчитывался на основании лабораторных анализов и составил 68,811 млн рублей. Восемь пакетов документов мы направили в правоохранительные органы для рассмотрения вопросов и возбуждения уголовных дел, — рассказала Ю.Гаврилова.

Она уточнила, что по вопросам взысканию ущерба, 17 требований на сумму 25,270 млн рублей направлены для возмещения в добровольном порядке, два исковых требования на сумму 10,797 тысяч рублей находятся сейчас на рассмотрении в арбитражном суде города Севастополя, еще три исковых требования на 32,744 млн рублей удовлетворены арбитражным судом Севастополя. Исполнительные документы о взыскании задолженности направлены в органы федеральной службы судебных приставов для принудительного исполнения судебных решений.

Мощности для переработки есть

Отвечая на вопрос депутата Артема Гордиенко, контролирует ли Севприроднадзор исполнение проектно-сметной документации в части утилизации отходов, Ю.Гаврилова ответила, что контроль за подрядчиком руководимое ею ведомство вести не должно, но в силу остроты вопроса, он рассматривается на многих коллегиальных площадках.

Она порекомендовала воздерживаться от заключения договоров с подрядчиками, уже замеченными в нарушениях природоохранного законодательства.

— Мы говорим подрядчикам об определении мест на территории города с недостатком земляных масс, куда можно было бы вывозить переработанный грунт, — продолжила Ю.Гаврилова.

Она также сказала, что на территории города достаточно мощностей для переработки строительных отходов.

— У нас есть организации, обладающие лицензиями, и никакой сложности с обработкой этого объема отходов нет. Просто банально не везут туда, а везут куда-то в лес, - заявила Ю.Гаврилова.

Чужому мусору могут поставить заслон

По словам Ю.Гавриловой, одной из обсуждаемых форм предотвратить ввоз строительных отходов из другого субъекта может стать организация постов на въезде в город. Такие предложения она назвала разумными и заявила об их поддержке Севприроднадзором.

— Можно будет хотя бы 50% отходов, которые завозятся нерадивыми перевозчиками с территории другого субъекта РФ, отсекать. Работа эта комплексная и совместная. Совместно мы обязаны с этой проблемой справиться, — заявила главный экологический чиновник Севастополя.