Проект развязки Максимова дача - проспект Генерала Острякова еще не готов

Строительство двухуровневой транспортной развязки Максимова дача — проспект Генерала Острякова сопряжена с рядом проблем. Вопрос об этом был поднят на сессии в Законодательном собрании, в ходе отчетного доклада директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павла Иено.

Строительство двухуровневой транспортной развязки Максимова дача — проспект Генерала Острякова сопряжена с рядом проблем. Вопрос об этом был поднят на сессии в Законодательном собрании, в ходе отчетного доклада директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павла Иено.

С вопросом о возможной утрате парковочных мест, в частности, обратились представители Севастопольского союза микробизнеса. Еще одна тема — возможная утрата рабочих мест.

- Люди с рынков Пищевой и Южный боятся потерять рабочие места в связи с частичным изъятием территорий, - заявил депутат Антон Пархоменко.

Как следует из ответа П.Иено, двухуровневая транспортная развязка там необходима, без нее пропадает смысл двухуровневой развязки на «Огурце».

- Мы сейчас приступили только лишь к реализации двухуровневой развязки на «Огурце», следующим этапом после того, как построим «Огурец», будем строить двухуровневую развязку на самом 5-м километре. Над этим проектом сейчас работаем, и пока есть возможность внести все необходимые изменения, - сообщил П.Иено.

В свою очередь, председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев напомнил, что оговариваемая развязка была запланирована еще до создания коммунального предприятия «Рынки» в 1999 году,

- Еще тогда всех предупреждали, что там будет развязка. Верхняя часть рынка должна уйти под развязку. Сейчас достаточно площадей на рынках, чтобы разместить работающих на рынке «5-м километр» на других местах. Но с людьми, безусловно, надо разговаривать, - заключил В.Немцев.