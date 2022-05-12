Продемонстрируют способности, несмотря на ограниченные возможности

В Севастопольском профессиональном художественном колледже с 16 по 20 мая пройдет региональный чемпионат «Амбилимпикс» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

В Севастопольском профессиональном художественном колледже с 16 по 20 мая пройдет региональный чемпионат «Амбилимпикс» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

К участию в чемпионате приглашаются лица с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 14 до 16 лет. Они будут соревноваться в профессиональном мастерстве в следующих номинациях: изобразительное искусство, массаж, медицинский и социальный уход, психология, перевод, брошюровка и переплетное дело, ландшафтный дизайн, роспись по шелку, декорирование тортов, гончарное дело и другие.

Чемпионат в этом году проводят в очном формате. Победители регионального этапа примут участие в ежегодном Национальном чемпионате «Абилимпикс», который традиционно примет Москва.

Организаторами мероприятия выступили департамент образования и науки Севастополя и региональный центр развития движения «Абилимпикс» Севастопольского профессионального художественного колледжа при поддержке национального центра «Абилимпикс» и общественной организации «Россия — страна возможностей».

Чемпионаты «Абилимпикс» позволяют людям с инвалидностью проявить себя, определиться с профессией и продемонстрировать уровень профессиональных знаний и умений, в том числе и потенциальным работодателям. В Севастополе чемпионаты профмастерства проходят ежегодно с октября 2018 года.