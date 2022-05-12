На трассе «Таврида» будут сооружать экодуки

Научные обоснования для устройства экодуков на трассе «Таврида» разработаны и переданы в департамент транспорта и развития дорожно-траспортной инфраструктуры.

Научные обоснования для устройства экодуков на трассе «Таврида» разработаны и переданы в департамент транспорта и развития дорожно-траспортной инфраструктуры.

Об этом 12 мая, выступая с отчетным докладом перед депутатами Законодательного собрания Севастополя, сообщила руководитель Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

По ее информации, научное обоснование было заказано подведомственному учреждению Министерства природных ресурсов, которое учло естественные пути пути миграции животных. Сейчас информация передана коллегам в департамент транспорта.

- Мы свои рекомендации дали и надеемся, что эти предложения будут воплощены, - заявила Ю.Гаврилова.

Справка: экоду́к — это мост или тоннель, служащий для перехода животных через дороги и автотрассы.

Экодуки помогают сохранить единство среды обитания животных и снижают вероятность появления на дороге животных, что могло бы привести к дорожно-транспортным происшествиям.