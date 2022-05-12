Можжевельники в Ласпи заражены грибком

Обработать химикатами больные краснокнижные деревья нельзя, так как они растут на особо охраняемой природной территории.

Обработать химикатами больные краснокнижные деревья нельзя, так как они растут на особо охраняемой природной территории.

Поражение деревьев можжевельника дельтовидного грибковым заболеванием выявлено учеными Института биологии южных морей, которые обследовали территорию заказника для детализации ареалов видов, имеющих охранный статус и занесенных в Красную книгу.

— На территории обследования участниками мониторинга было зафиксировано поражение деревьев можжевельника дельтовидного грибковым заболеванием — «бурое шютте», —

заявила ответственный исполнитель проекта по особо охраняемой природной территории (ООПТ), старший научный сотрудник ФИЦ ИнБЮМ Лилия Бондарева.

Проблему заражения краснокнижных растений 12 мая подтвердила директор департамента природных ресурсов и экологии Юлия Гаврилова, выступающая на заседании Законодательного собрания Севастополя с годовым отчетом.

— Вчера появилась информация, что выявлено заболевания можжевельника. Работа по изучению растений проводилась в Ласпи в рамках контракта между правительством города и ФИЦ ИнБЮМ им.Ковалевского. Ситуация там осложняется тем, что эта территория обладает статусом ООПТ и применять химические методы борьбы с заболеванием невозможно. Будем сейчас с коллегами решать, каким образом бороться с этим грибком, — доложила глава Севприроднадзора.

В свою очередь депутат Екатерина Бубнова поинтересовалась, не станет ли выявление заболевания удобным предлогом для возможной вырубки зеленых насаждений и строительства в заповедной зоне рекреационных объектов.

Ю.Гаврилова заверила депутатов, что заболевание краснокнижных растений не может являться основанием для их вырубки и предоставления этих территорий под что-то иное.

— Ни в коем случае. Наша обязанность выявлять заболевания лесных насаждений и предпринимать меры, чтобы это заболевание не распространялось. Сейчас мы обсуждаем с коллегами, что могло послужить причиной — вероятно, большая влажность. Скорее всего это и подтолкнуло к развитию грибковой инфекции, — предположила она.

При этом руководитель лаборатории фиторесурсов ИнБЮМ Наталия Мильчакова уверена, что не смотря на то, что обработка химикатами на территориях ООПТ запрещена, необходимо провести фитопатологический контроль на участках массового распространения грибкового заболевания можжевельника, внести выявленных вредителей в региональный список для получения средств на обработку лесных массивов вне ООПТ, а на охраняемых территориях — произвести санитарную обрезку.

Шютте — группа грибковых заболеваний хвойных деревьев. Название происходит от нем. schütten — «осыпаться». Оно особенно опасно для молодых неокрепших деревьев. Наибольшую угрозу представляет для питомников, лесному самосеву и подросту. Поражение в первые три года жизни почти наверняка приводит к гибели дерева.