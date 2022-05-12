Матросский пляж в Каче обещают обезопасить до пляжного сезона

Нависание грунта над Матросским пляжем в поселке Кача обещают ликвидировать в течение двух недель.

Нависание грунта над Матросским пляжем в поселке Кача обещают ликвидировать в течение двух недель.

В этом депутатов Законодательного собрания 12 мая заверила руководитель Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

Таким образом она ответила на вопрос депутата Сергея Борисова, который сослался на жалобы жителей Качи, которые уже четыре года просят решить данный вопрос, которые они используют в качестве рекреационной зоны. Однако в ответ граждане получают лишь отчеты о проведенных заседаниях соответствующей комиссии. В то время, как опасность не снижается, а увеличивается.

По словам Ю.Гавриловой, вопросом искусственного обрушения берегов диких пляжей в рамках комиссии по чрезвычайным ситуациям Севприроднадзором было полностью обследовано побережье Северной стороны и выявлено 10 наиболее опасных участков. Большинство таких локаций находятся в районе поселка Андреевка, в Каче их насчитали четыре.

- Мы 6 мая выполнили первый этап обрушения в Андреевке, сейчас планируем продолжить эти работы. До начала пляжного сезона, в течение двух недель эти работы будут выполняться, - сообщила Ю.Гаврилова.

По ее информации, эта работа проводится совместно с департаментом общественной безопасности и с Главным управлением МЧС по г.Севастополю.