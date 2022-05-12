Лабораторное шоссе осветили самыми энергоэффективными светильниками российского производства

На дороге протяженностью девять километров установлено 320 светоточек.

Сейчас работы ведутся на участке в четыре километра: от улицы Ревякина до поворота на ул.Горпищенко установлено 145 светильников наружного освещения.

Контракт на выполнение капитального ремонта объектов наружного освещения на этом участке Лабораторного шоссе в начале весны был заключен между ГБУ «Горсвет» и молодой севастопольской компанией «Символ». Ей же было доверено и выполнение проектно-изыскательских работ.

По словам инженеров «Символа», были учтены все пожелания и предложения руководства торгового центра «Новацентр-2» и заправочных комплексов «ТЭС», расположенных вблизи реконструируемого участка. Кабель на кольце в сторону ул.Горпищенко протянули под дорогой, не перекапывая проезжую часть.

Согласно техническому заданию к материалам и оборудованию заказчиком выдвигались особые требования: они должны быть отечественного производства, с высокой энергоэффективностью, защищены от аномальных скачков напряжения и микроимпульсных помех, соответствовать стилистике окружающих архитектурных объектов и элементов благоустройства.

— Установленные светильники имеют различные характеристики, они подобраны в соответствии со светотехническим расчетом, а также с учетом расширения дорог, пешеходных переходов, кольцевых развязок и остановок. Это самые энергоэффективные светильники на территории Российской Федерации, производства Казани. Металлические граненые опоры сделаны в Краснодаре, — рассказал «Севастопольской газете» руководитель проектных работ Валерий Булгаков.

Ранее ООО «Символ» завершил комплексные работы по освещению другого участка Лабораторного шоссе: от поворота на ул.Горпищенко до ул.Зеленогорская. Туда вошла дорожная развязка со стороны ул.Генерала Жидилова, ул.Артема Бойко и дорога к Мемориальному кладбищу советских солдат. На участке протяженностью в пять километров было установлено 175 светоточек. Работы проводились в ночное время на весьма сложном участке — серпантине.