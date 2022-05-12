Новости Севастополя

Лабораторное шоссе осветили самыми энергоэффективными светильниками российского производства

На дороге протяженностью девять километров установлено 320 светоточек.

На дороге протяженностью девять километров установлено 320 светоточек.

Сейчас работы ведутся на участке в четыре километра: от улицы Ревякина до поворота на ул.Горпищенко установлено 145 светильников наружного освещения.

Контракт на выполнение капитального ремонта объектов наружного освещения на этом участке Лабораторного шоссе в начале весны был заключен между ГБУ «Горсвет» и молодой севастопольской компанией «Символ». Ей же было доверено и выполнение проектно-изыскательских работ.

По словам инженеров «Символа», были учтены все пожелания и предложения руководства торгового центра «Новацентр-2» и заправочных комплексов «ТЭС», расположенных вблизи реконструируемого участка. Кабель на кольце в сторону ул.Горпищенко протянули под дорогой, не перекапывая проезжую часть.

Согласно техническому заданию к материалам и оборудованию заказчиком выдвигались особые требования: они должны быть отечественного производства, с высокой энергоэффективностью, защищены от аномальных скачков напряжения и микроимпульсных помех, соответствовать стилистике окружающих архитектурных объектов и элементов благоустройства.

— Установленные светильники имеют различные характеристики, они подобраны в соответствии со светотехническим расчетом, а также с учетом расширения дорог, пешеходных переходов, кольцевых развязок и остановок. Это самые энергоэффективные светильники на территории Российской Федерации, производства Казани. Металлические граненые опоры сделаны в Краснодаре, — рассказал «Севастопольской газете» руководитель проектных работ Валерий Булгаков.

Ранее ООО «Символ» завершил комплексные работы по освещению другого участка Лабораторного шоссе: от поворота на ул.Горпищенко до ул.Зеленогорская. Туда вошла дорожная развязка со стороны ул.Генерала Жидилова, ул.Артема Бойко и дорога к Мемориальному кладбищу советских солдат. На участке протяженностью в пять километров было установлено 175 светоточек. Работы проводились в ночное время на весьма сложном участке — серпантине.

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