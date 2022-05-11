В СевГУ будут готовить непростых логопедов

В Севастопольском госуниверситете открывается новое направление обучения — «Специальное дефектологическое образование. Логопедия». Программа призвана решить кадровый дефицит специалистов, работающих с деться с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

«Подготовка подобных специалистов ведется в Южном федеральном округе, но в Севастополе они необходимы в связи с миграционными процессами, рождением детей с ОВЗ, открытием инклюзивных центров при образовательных учреждениях, расширением сети учреждений негосударственной собственности, нуждающихся в специалистах, корректирующих речевое развитие ребенка», — объяснила заведующая кафедрой «Специальная педагогика и психология» Гуманитарно-педагогического института СевГУ Нонна Мурованная.

Она уточнила, что в рамках программы готовят не просто логопедов, занимающихся аспектом нарушения речи у детей, а логопедов, работающих с детьми с ОВЗ: «Это любой ребенок, имеющий диагноз «расстройство аутистического спектра», «задержка психического развития», «интеллектуальная недостаточность», не говоря уже о ребенке-инвалиде, где именно эта нозология ведет за собой речевые нарушения».

Уже назрела необходимость подготовки не только магистров, но и бакалавров, которые потом закрепят основное образование в более узких специализациях магистерских программ, которые есть на кафедре.

По словам заведующей кафедрой, в этом году направление начнет работать в заочном формате. Уже заключены договоры с колледжами Ростовской области, где есть направления подготовки по коррекционной педагогике, а учащиеся готовы продолжить обучение в СевГУ.