«Субботник здоровья» пройдет в Андреевке 14 мая

Во врачебной амбулатории села с 9.00 до 14.00 пройдет прием выездной бригады медиков. Предварительная запись не требуется.

Во врачебной амбулатории села с 9.00 до 14.00 пройдет прием выездной бригады медиков. Предварительная запись не требуется.

В рамках акции «Субботник здоровья» жителям Андреевки будут доступны консультации терапевта, гинеколога, хирурга, уролога, невролога, а также главврача городской больницы №4 и главного онколога Севастополя. Также можно будет сдать общий и биохимический анализ крови, измерить насыщение крови кислородом, сделать рентген грудной клетки, пройти ультразвуковое исследование, маммографию, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения.

По результатам первого этапа диспансеризации врачи смогут направить пациента на второй, который включает более углубленные обследования. Если по результатам обследования у пациентов обнаружат хронические заболевания или риски их возникновения, им назначат лечение и медицинскую реабилитацию.

Следующий «Субботник здоровья» медицинские специалисты проведут в селе Родное 21 мая.