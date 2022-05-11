Сотрудничество с Москвой продолжится

Программа экономического сотрудничества с Москвой продолжится, в основном в области здравоохранения.

Программа экономического сотрудничества с Москвой продолжится, в основном в области здравоохранения.

Об этом 11 мая на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил губернатор Михаил Развожаев, рассказав о своей недавней встрече в столице с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

- Большая программа с Москвой продолжает реализовываться, особенно по линии здравоохранения. Лицензирование у нас запланировано на июль 2023, - сказал глава города.

По его словам, на сегодня все деньги еще раз подтверждены, даже несмотря на сложную экономическую ситуацию.

Далее он сообщил, что приоритеты уточнят в рабочем порядке — какие мероприятия могут быть на первом месте, какие — на втором.

- Сейчас самое главное, закончить все текущие мероприятия по ремонту, - пояснил он.

В продолжение сказанного, М.Развожаев также напомнил о запланированном на ближайшее время отчете правительства Севастополя перед депутатами Законодательного собрания.

- Отчет подготовлен, будем рассказывать о том, что сделано в прошлом году и о планах на текущий год, - анонсировал свое выступление перед законодателями губернатор.