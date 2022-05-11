Собаки деда загрызли внучку

В поселке Советский в Крыму на 10-летнюю девочку напали ротвейлеры, которых содержал ее дед. По факту гибели ребенка заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В поселке Советский в Крыму на 10-летнюю девочку напали ротвейлеры, которых содержал ее дед. По факту гибели ребенка заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Следствием установлено, что две внучки 10 и 14 лет гостили у дедушки на майских праздниках. Днем 10 мая мужчина, содержащий во дворе частного дома двух взрослых собак породы ротвейлер, выпустил животных из вольера погулять. Когда 10-летняя девочка вышла во двор, собаки напали на нее.

Пострадавшую с тяжелыми рваными ранами туловища, конечностей головы и лица оперативно доставили в больницу. Вечером того же дня она скончалась во время операции.

В рамках возбужденного уголовного дела проводятся необходимые следственные действия, будет дана оценка содержанию животных и принимаемым владельцем собак мерам безопасности. С привлечением специалистов ветеринарной службы будет решаться вопрос дальнейшей судьбы животных.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства ведомства, говорится в сообщении Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю. Инициирована подготовка писем в адрес глав муниципальных образований о проверке совместно с уполномоченными ведомствами владельцев опасных пород собак, проявлении законодательной инициативы на предмет упорядочения их содержания в домашних условиях и привлечения к ответственности.