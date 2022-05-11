Пожароопасный период уже начался

С 10 мая на территории Севастополя установлен 4 класс пожарной опасности — высокая пожарная опасность.

В лесничествах начался усиленный режим дежурств, мобильные группы МЧС России патрулируют особо опасные в пожарном отношении участки.

Главное управление МЧС России по Севастополю напоминает о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности:

— ни в коем случае не бросайте горящие спички и сигареты на лесной территории, зеленых участках вблизи лесных насаждений;

— не выжигайте траву, не разводите костры в лесу и вблизи природных массивов;

— не оставляйте в лесу на освещаемых солнцем полянах бутылки и стеклянные банки;

В зоне пожара:

— если вы оказались в зоне пожара, сначала трезво оцените ситуацию – стоит ли тушить его своими силами или лучше срочно отправиться за помощью, чтобы не потерять времени и не дать огню распространиться;

— если поблизости есть водоем или лужа, окунитесь в воду или хотя бы смочите одежду водой и дышите через мокрый платок;

— пригнувшись, бегите в наветренную сторону и по возможности параллельно фронту огня.

Телефон пожарных и спасателей в Севастополе — «101»!