Оставшиеся ковидные ограничения могут снять

О том, что такое может произойти, предположил губернатор Севастополя Михаил Развожаев 11 мая на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

О том, что такое может произойти, предположил губернатор Севастополя Михаил Развожаев 11 мая на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

По его словам, с учетом сложившейся обстановки, на следующей неделе будет проведено заседание оперштаба по оставшимся ограничениям, и после консультации с главным государственным санитарным врачом по Республике Крым и г. Севастополю, могут быть приняты соответствующие решения.

Такой вывод он сделал после доклада о состоянии сложившейся в городе эпидостановки, о которой доложил его заместитель Александр Кулагин.

По словам А.Кулагина, сейчас выявляют до 30 заболевших в сутки, госпитализация за неделю составила 136 человек.

По внебольничным пневмониям также стабильная ситуация, за неделю выявлен 51 случай (48 неделей ранее). Также уменьшилось количество детей и взрослых на амбулаторном наблюдении.

Свободный коечный фонд составляет 5%, при сокращенном количество коек в стационарах.

По сообщению главы горздрава Виталия Денисова, ковидные койки остались в больницах №9 и №1, все остальные — в инфекционной больнице.

В то же время, А.Кулагин проинформировал о мировой тенденции роста в последние четыре недели заболеваемости ковидом на американском континенте, а также на западном побережье Тихого океана (Китай, Новая Зеландия).

- На сегодня ВОЗ озвучила, что в 50 странах за последнюю неделю выявлен рост заболеваемости, - сказал А.Кулагин.

При этом, он согласился с мнением губернатора, что с учетом нынешнего ограничения пассажиропотока в направлении Севастополя и ограниченности общения севастопольцев с иногородними, в ближайшее время какого-то ухудшения ситуации не произойдет.