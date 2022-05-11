Херсонская область будет проситься в состав РФ

Руководство Херсонской области намерено обратиться к Президенту России Владимиру Путину с просьбой о принятии региона в состав Российской Федерации.

Руководство Херсонской области намерено обратиться к Президенту России Владимиру Путину с просьбой о принятии региона в состав Российской Федерации.

Об этом заявил 11 мая в ходе пресс-конференции замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.

«Референдум, который абсолютно законно провели в Крыму, не воспринят мировым сообществом, которое сделало все, чтобы не воспринимать Россию как полноценный субъект мирового сообщества. Поэтому это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к Президенту России Владимиру Путину, будет просьба ввести Херсонскую область в состав полноценного субъекта РФ», — цитирует ТАСС К.Стремоусова.

Он сообщил, что до конца года будет подготовлена законодательная база для вхождения Херсонской области в состав России в виде субъекта. Решение будет принято тогда же.

Нужно юридическое обоснование

Жители Херсонской области должны сами решать, быть или не быть обращению о вхождении региона в состав России, кроме того, такая возможность должна иметь четкое юридическое обоснование, заявил журналистам пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, быть или не быть такому обращению [о вхождении в состав РФ], должны решать все-таки жители Херсонской области, и определять свою судьбу тоже должны жители Херсонской области», — сказал Д.Песков.

Он также указал, что «это вопрос, который должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами и правовиками».

«Подобное судьбоносное решение должно иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимным, так, как это было в случае с Крымом», — добавил пресс-секретарь Президента.

В ответ на уточняющий вопрос, правильно ли было бы, по мнению Кремля, провести референдум в области, Д.Песков отметил: «Я сказал то, что я хотел сказать. Я не говорил ничего про референдум».

21 февраля Президент РФ В.Путин заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. В настоящее время часть территорий уже находится под контролем России, в частности, Херсонская область, там постепенно восстанавливается мирная жизнь. 9 мая в регионе впервые за восемь лет полноценно отпраздновали День Победы.