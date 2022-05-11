Херсонес исследуют на трещиноватость

Ученые из МГУ начали проводить геологические исследования на территории историко-археологического заповедника Херсонес Таврический, чтобы создать цифровую геодезическую модель территории древнего городища.

Ученые из МГУ начали проводить геологические исследования на территории историко-археологического заповедника Херсонес Таврический, чтобы создать цифровую геодезическую модель территории древнего городища.

В составе группы — профессоры Игорь Модин и Наталия Лубнина, доцент Олег Крылов, ведущий научный сотрудник Елена Козлова, инженеры, аспиранты ведущего российского вуза.

Проект, в котором они принимают участие, включает оказание помощи музею-заповеднику в создании цифровой геодезической модели территории городища, основываясь на методе электротомографии. Это позволяет исследовать геологическое строение на глубине 40-50 метров.

Как пояснили ученые, используемый метод включает подачу в землю через специальные электроды электрического импульса, в ответ они получают информацию о физических свойствах грунта. Данные заносят в литологические таблицы, с указанием геологических границ, отделяющих грунты разного состава.

Подобные исследования еще никогда не проводились в Херсонесе. Работы планируются также в северо-западной части городища. Всего же проведение исследований рассчитано на три года. В итоге предполагается получить полноценную картину геологического состава местности.

Как пояснил «Севастопольской газете» О.Крылов, речь идет об исследовании трещиноватости пород, которые слагают Херсонес. Задача — определить, насколько это будет в дальнейшем опасно для существования всего комплекса с точки зрения разрушения берега и наметить какие-то более глубоко расположенные археологические объекты.

— Мы работали, в основном, на территории к западу и к востоку от Владимирского собора. Использовали электроразведку, электротомографию, проводилась радарная съемка и др.. Некоторые работы проводились совместно с Севастопольским государственным университетом, — рассказал О.Крылов.

Он также отметил важность продолжения данного проекта.

— Мы провели рекогносцировочный этап. Более детально займемся всем этим летом, когда снова приедем в Севастополь, — сказал ученый.

На вопрос о первых результатах, он сообщил, что уже удалось обнаружить аномалии, связанные с трещиноватостью и подвижностью различных геологических блоков. И хотя полученные данные полностью пока расшифровать не удалось, в целом проведенные работы геологи оценивают позитивно.