13 мая устроят концерт в поддержку Военно-Морского Флота

Всероссийский патриотический концертный тур «Zа ВМФ!» стартует в пятницу, 13 мая в Севастополе.

Всероссийский патриотический концертный тур «Zа ВМФ!» стартует в пятницу, 13 мая в Севастополе.

Мероприятие направлено на укрепление морального духа и демонстрацию всенародной поддержки Флоту и Армии РФ.

На пл.Нахимова зрители будут петь любимые песни с эстрадными звездами. В концерте заявлены Денис Майданов и Ольга Кормухина, артисты из Донецка и Луганска и творческие коллективы Севастополя.

Концертный тур сопровождается интерактивными акциями.

Начало мероприятий —в 17.00, концертной программы — в 19.00.

Концертный тур проходит при поддержке Президентского фонда культурнызх инициатив, губернатора Севастополя, главы Республики Дагестан и правительств Приморского края, Мурманской и Калининградской областей.

Справка

13 мая — День Черноморского флота, праздник, установленный в честь создания ЧФ РФ.