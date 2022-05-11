13 мая устроят концерт в поддержку Военно-Морского Флота

Всероссийский патриотический концертный тур «Zа ВМФ!» стартует в пятницу, 13 мая в Севастополе.
Мероприятие направлено на укрепление морального духа и демонстрацию всенародной поддержки Флоту и Армии РФ.
На пл.Нахимова зрители будут петь любимые песни с эстрадными звездами. В концерте заявлены Денис Майданов и Ольга Кормухина, артисты из Донецка и Луганска и творческие коллективы Севастополя.
Концертный тур сопровождается интерактивными акциями.
Начало мероприятий —в 17.00, концертной программы — в 19.00.
Концертный тур проходит при поддержке Президентского фонда культурнызх инициатив, губернатора Севастополя, главы Республики Дагестан и правительств Приморского края, Мурманской и Калининградской областей.
Справка
13 мая — День Черноморского флота, праздник, установленный в честь создания ЧФ РФ.