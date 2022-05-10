В Севастополе отпраздновали День Победы

В городе-герое отметили 9 мая 77-ю годовщину Победы Советского народа в Великой Отечественной войне и 78-ю годовщину освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

В городе-герое отметили 9 мая 77-ю годовщину Победы Советского народа в Великой Отечественной войне и 78-ю годовщину освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

Мероприятия Дня Победы традиционно начались с возложения венков и цветов к Вечному огню Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. В мероприятиях приняли участие губернатор Михаил Развожаев, сенаторы Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин, депутаты Госдумы Татьяна Лобач и Дмитрий Белик, председатель заксобрания Владимир Немцев, начальник штаба ЧФ вице-адмирал Сергей Пинчук, руководители федеральных и силовых структур Российской Федерации и Севастополя: заместитель Генерального прокурора РФ Петр Городов, начальник УМВД России по Севастополю Павел Гищенко, прокурор города Максим Жук, ветераны, жители и гости города.

В 10.00 на пл.Нахимова начальник штаба ЧФ вице-адмирал Сергей Пинчук принимал парад войск Севастопольского гарнизона. В составе парадной колонны под аккомпанемент сводного военного оркестра прошли полтора десятка батальонов и рот: рота почетного караула, парадный расчет филиала Нахимовского военно-морского училища, парадные роты СГУ и отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты, женщины военнослужащие, парадная рота Крымской военно-морской базы, парадный батальон военнослужащих ЧВВМУ им.Нахимова, войска национальной гвардии, парадные роты МВД и МЧС России. Участие в параде приняли также кадеты, юнармейцы, студенты Морского колледжа и парадный расчет центра «Артек».

Продолжился военный парад прохождением боевой техники. По главному кольцу города проехали подвижный береговой ракетный комплекс «Бастион», бронетранспортеры БТР-82, боевые машины реактивного залпового огня «Град», 122-мм гаубицы Д-30, 82-мм минометы «Поднос» и переносные зенитные ракетные комплексы «Игла», спецтехника радиохимической и биологической защиты. Возглавил колонну танк Т-34 — один из символов Победы над фашизмом.

За боевой техникой по улицам Севастополя прошла 30-тысячная колонна акции «Бессмертный полк». Ее участники в этот раз несли портреты своих родственников — участников Великой Отечественной войны — и портреты севастопольцев, погибших в специальной военной операции.

«Я попросил разрешения у супруги Андрея Николаевича Палия, заместителя командующего Черноморским флотом, который погиб в Мариуполе, пройти с его портретом, и получил на это разрешение. Сделал это с гордостью, с честью и достоинством», — рассказал участник шествия «Бессмертный полк» губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В течение всего дня на площади Нахимова и в Парке Победы работала полевая кухня, в центре города можно было стать участником акции «Полевая почта». Завершился праздничный день концертом на площади Нахимова и салютом.

Всего в честь празднования Дня Победы в Севастополе прошло более 190 мероприятий. Их участниками стали более 60 тысяч человек, сообщили в пресс-службе городского правительства.