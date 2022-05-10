Торговый центр «Плаза» закрыли на 40 суток

Эта новость 28 апреля грянула на головы сотрудников многочисленных офисов и магазинов и кафе, расположенных в здании на ул.Очаковцев, 19, а также покупателей, пациентов и клиентов.

Эта новость 28 апреля грянула на головы сотрудников многочисленных офисов и магазинов и кафе, расположенных в здании на ул.Очаковцев, 19, а также покупателей, пациентов и клиентов.

Эффект неожиданности

— О закрытии нам сказали за сутки до! В 10.00 принесли постановление суда, а на следующее утро дверь была уже опечатана! Арендаторов просто поставили перед фактом! При всем этом, в клубе до 21.00 проводились тренировки, и нам на сборы оставалось буквально несколько часов утром! — написала в своем аккаунте в соцсети тренер расположенного в «Плазе» фитнес-центра.

Нарушения пожарной безопасности

Вероятной причиной закрытия назывались проблемы обеспечения пожаробезопасности. Но они уже были у «Плазы» в 2018 году. Тогда работу торгового центра остановили на несколько месяцев. А потом он заработал…

На этот раз представители Управления федеральной службы судебных приставов по Севастополю пришли, имея на руках требование к Товариществу собственников недвижимости (ТСН) «Объединение собственников нежилого здания «Плаза». Документ содержал ссылку на решение Ленинского районного суда, вступившее в силу еще 29 июня 2018 года. В нем предписывалось устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности.

Для этого необходимо было выполнить множество мероприятий и требований. Среди них — разместить знаки пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено», не использовать технический этаж под мастерскую и как склад, не использовать пространства под лестничными маршами как подсобные помещения. Еще ряд требований предписывали обеспечить своевременное проведение испытаний пожарных лестниц, не эксплуатировать в подвальном этаже светильники со снятыми колпакам, провести работы по очистке вентиляционных камер, воздуховодов от горючих отходов, и т.д.

За все обнаруженные в 2018 году нарушения суд наложил на ТСН денежный штраф, который 13 апреля 2022 года был заменен на приостановление деятельности на срок до 40 суток.

Закрыли из-за должников?

Правда, в неофициальной беседе прозвучало, что на устранение обнаруженных недостатков вполне хватит и недели. По крайней мере, так объяснили неожиданное закрытие ТЦ арендодателям представители администрации.

— Администратор мне сказала, что закрыли из-за должников. Они пока ничего делать не будут. Когда будут возвращены деньги, тогда и устранят нарушения, — поделился один из арендаторов.

Параллельные миры

В процессе изучения ситуации выяснилось, что в самом ТЦ «Плаза» все непросто. Существует обслуживающая здание компания, к которой у большинства собственников (всего их 87) есть претензии. Они даже пытались в 2021 году ликвидировать эту обслуживающую компанию в соответствии с жилищным кодексом, однако суд посчитал это недопустимым.

Так появилась вторая администрация из желающих самих управлять своим имуществом.

По версии руководителя этой второй администрации, в 2018 году, после пожара в «Зимней вишне», ТЦ опечатали на полгода. Чтобы сделать пожарную сигнализацию и устранить ряд замечаний, общими усилиями собрали около 10 млн рублей. Как их потратили, у собственников конкретной информации нет, но торговый центр тогда открыли.

Теперь же предъявлен штраф в 500 тысяч руб, который потом заменен на приостановку деятельности.