Севастополец взял «серебро» на чемпионате России по снукеру

Севастопольский спортсмен Кирилл Жиздюк завоевал серебряную медаль на чемпионате России по снукеру, который прошел в Московской академии снукера.

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Севастопольский спортсмен Кирилл Жиздюк завоевал серебряную медаль на чемпионате России по снукеру, который прошел в Московской академии снукера.

Мастер спорта К.Жиздюк является штатным спортсменом Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя.

На чемпионате России он выступил в паре с мастером спорта из Симферополя Германом Клингом, таким образом, завоеванное «серебро» является командным результатом в дисциплине «6 красных».

Как сообщается, в полуфинале крымские спортсмены обыграли представителей Тюменской области (3:2), но в финале уступили москвичам (3:1).

Важно отметить, что в апреле на торжественной церемонии «Созвездие чемпионов», состоявшейся в Симферополе, К.Жиздюк, представляющим севастопольскую федерацию бильярдного спорта был назван лучшим в номинации «Лучший спортсмен по неолимпийским видам спорта».