На выставке — лоскутные зарисовки

В Центральной городской детской библиотеке имени А.Гайдара в рамках года культурного наследия народов Российской Федерации открылась выставка творческих работ «Лоскутные зарисовки».

В экспозиции представлены творческие работы мастериц студии «Лоскут», которой руководит победитель региональных фестивалей и конкурсов Екатерина Ларионова.

В библиотечном зале под выставку отдали целую стену, да и той не хватило, чтобы представить работы, которые хотели показать мастерицы студии «Лоскут». Среди экспонатов — декоративные панно, текстильные украшения, народные и авторские игрушки, сумки, кошельки и, конечно, лоскутные одеяла.

На открытие пришли учащиеся студии изобразительного искусства Дворца детского и юношеского творчества. Точнее, их привела преподаватель студии Анна Захарова.

По ее словам, знакомство с декоративно-прикладным творчеством, представленным на выставке, важный обучающий момент. В программе ничего подобно нет, но узнать о существовании искусства создания гобеленов и лоскутного шитья для многих ребят было бы полезно и побудить к расширению творческого мировосприятия. Тем более, что представленные работы выполнены в стиле хэнд мэйд, а потому смотрятся современно и модно.

Еще одна деталь: все выставочные работы изготовлены в течение двух карантинных лет, притом, что сама студия существует четвертый год и относится к Ремесленной палате Севастополя.

На встречу с ребятами и пришли и сами мастерицы. Некоторые рассказали свои истории вовлечения в искусство рукоделия: одну в детстве шить заставляла бабушка, другую, напротив, родители всеми силами старались оторвать от швейной машинки.

— Никто не знает, что во взрослой жизни может понадобиться, стать профессией или увлечением, — поделилась мастерица студии Елена Болохова.

На выставке представлено более 50 работ, выполненные в технике лоскутного шитья. Есть и более модные названия: пэчворк, квилтинг.

Пэчворк — это, если по-русски, и есть лоскутное шитье. Иначе, вид рукоделия, способный подарить вторую жизнь старому постельному белью, одежде, покрывалам и вообще любым вещам, главное — иметь под рукой необходимые инструменты и кучу разноцветной ненужной ткани.

Квилтинг — это когда сшиваются несколько слоев ткани машинной строчкой или вручную, и в итоге получается плотный сэндвич из ткани. Используя такую технику, создаются картины, одеяла или, скажем, покрывала.

Всему этому учат в студии «Лоскут», приглашая в свои ряды и опытных мастериц, и тех, кто только вознамерился сесть за швейную машинку.

— Сложно сшить первую прихватку, а потом, когда изучишь какие-то технологические приемы, кажется, что проще ничего не бывает, — шутит Е.Ларионова. По ее словам, гораздо труднее, чем исполнить изделие, бывает придумать тему, выбрать материалы. Вот это-то и есть творчество!

В студии сейчас занимаются 10 мастериц, причем, лоскутное шитье почти все осваивали с нуля, хотя опыт рукоделия есть почти у всех: кто-то шил одежду, кто-то вышивал, кто-то рисовал. Но начать заниматься можно и с «чистого листа»

— Наш курс называется «Основы лоскутного шиться», поэтому начинаем с самых азов, с того, как правильно вставить нитку в иголку, подготовить к работе машину, чтобы строчка получалась качественная, — продолжила руководитель студии.

По ее опыту, иногда бывает трудно объяснить новичку, независимо от опыта, придется пройти все технологические ступеньки этого вида рукоделия, начав с той самой пресловутой прихватки.

Зато за почти четыре года лоскутным шитьем в студии овладели почти полсотни человек, и вышли в свободное творческое плавание: кто-то стал заниматься изготовлением сумок, кто-то специализируется на шитье одеял, третья сосредоточилась на прихватках, и построила на них свой небольшой, но востребованный бизнес. А есть и такие, кто всерьез увлекся изготовлением авторских кукол на продажу, и уже имеет свою клиентскую базу.

Обучение в студии платное, один трехчасовой урок стоит 1000 рублей, а уж сколько кому уроков нужно, каждый решает сам.

Каков может быть результат, как раз и можно увидеть на выставке. Кстати, продлится она до 27 мая. Кстати, как раз последний выставочный день совпадет с проведением библионочи, которая в детской библиотеке называется библиосумерки. Так вот, специально для библиосумерек студия «Лоскут» подготовила шоу танцующих кукол.