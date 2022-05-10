Какие законы вступают в силу в мае

Пособие на детей от восьми до 17 лет, снижение ограничений для переводов в СБП, защита соцвыплат от списания и другие законы последнего месяца весны — в материале пресс-службы Государственной Думы РФ.

Пособие на детей от восьми до 17 лет, снижение ограничений для переводов в СБП, защита соцвыплат от списания и другие законы последнего месяца весны — в материале пресс-службы Государственной Думы РФ.

27 апреля

Права детей, получающих пенсии по инвалидности и потере кормильца, защитят

Подростки, которым установлена пенсия по инвалидности или потере кормильца, при трудоустройстве по направлению центра занятости сохранят социальные доплаты к ней. Раньше в этом случае доплата не была предусмотрена.

Норма распространяется и на молодых людей, обучающихся в очной форме по основным образовательным программам, вплоть до достижения ими 23 лет.

Наказание за отождествление действий СССР и нацистской Германии

За публичное отождествление роли СССР и фашистской Германии в ходе Второй мировой войны штраф составит:

— для граждан ― до 2 тысяч руб. либо административный арест до 15 суток;

— для должностных лиц ― до 4 тысяч руб.;

— для юрлиц — до 50 тысяч руб.

При повторном нарушении наказание вырастет.

1 мая

Пособие на детей от восьми до 17 лет

Раньше пособие на детей этого возраста было положено только одиноким родителям. Теперь добавляется еще одна мера соцподдержки для семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума по региону. При ее назначении учитываются доходы и имущество.

Деньги придут за период с 1 апреля.

Соцвыплаты не спишут за долги

Без письменного разрешения гражданина с банковских счетов не смогут списать единовременные выплаты и периодические социальные пособия в счет погашения кредита.

Если заемщик подтвердил свое согласие, а затем передумал, он сможет в течение 14 дней вернуть эти средства.

Полный перечень социальных средств, которые запрещено списывать, есть в ст. 101 закона «Об исполнительном производстве».

Меньше ограничений для быстрых платежей

Максимальная сумма одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) увеличена до 1 млн рублей. Ранее это было 600 тысяч рублей.

5 мая

Делистинг российских бумаг с иностранных бирж

До 5 мая компании должны были предпринять действия для того, чтобы расторгнуть договоры о размещении депозитарных расписок на зарубежных площадках и прекратить программы депозитарных расписок.

Не позднее пяти рабочих дней после этого компаний должны отчитаться перед Центробанком.

26 мая

Списки контролируемых товаров

Правительство РФ будет утверждать перечни контролируемых товаров и технологий в рамках экспортного контроля. Это нужно для оптимизации существующей процедуры.