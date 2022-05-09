На снимках — оборона, освобождение и восстановление Севастополя

На Константиновской батарее открылась выставка «Севастополь. Легенда в объективе», посвящённая творчеству известных советских военных фотокорреспондентов Евгения Халдея, Владислава Микоши и Бориса Шейнина.

Все три фотографа известны не только как фотодокументалисты обороны Севастополя в 1941-1942 гг., освобождения города в 1944 г., послевоенного восстановления, но и вписали свои имена в историю отечественного фотоискусства.

Выставка организована Российской государственной художественной галереей при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

«Для нашего музея, это очень важная выставка. И не только потому, что одной из важнейших наших задач является изучение севастопольского наследия, не только потому, что материал этой выставки актуален именно сегодня – смотреть на работу военкоров очень важно и своевременно, но и потому, что фотография – это большое искусство. Кураторы выставки создавали не только фотохронику событий, но и наполнили ее художественным смыслом, показали как большое искусство», — отметил Виталий Зотов, директор Российской государственной художественной галереи.

По его словам, третья часть выставочного материала никогда не экспонировалась для широкой публики. Особенно интересны бытовые, жанровые снимки – посадка картошки, когда вокруг еще гремят взрывы, счастливые дети на развалинах города. Это является символом того, что жизнь после войны всегда возвращается. Это и есть главный посыл этой выставки.

Проект объединил в себе материалы из столичных и региональных источников: информационных агентств ТАСС и МИА «Россия сегодня», Российского государственного архива кинофотодокументов, архива города Севастополя, Музея героической обороны и освобождения Севастополя и личного архива дочери военкора Анны Халдей.

И кино

В экспозиционном пространстве организован стилизованный полевой кинотеатр, где демонстрируются киноматериалы из архивов Госфильмофонда – фильмы «Черноморцы» (1942 год, производства ЦСДФ) и «Третий удар» (1948 год, производства Киевской киностудии).

Интересно, что военкоры стали прототипами героев недавно вышедшего в прокат художественного фильма «Первый Оскар». В.Микоша в конце 1942 года из поездки в США привёз «Оскара», которого ему вручили в Голливуде для передачи создателям фильма «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой». Это был первый «Оскар», полученный советским фильмом.

Выставка «Севастополь. Легенда в объективе» будет работать до 8 августа на экспозиционной площадке Казематного форта Константиновской батареи. Для посещения можно воспользоваться Пушкинской картой.