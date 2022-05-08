Устроили субботник в форте Шишкова

В канун Дня Победы коллектив прокуратуры города Севастополя провел субботник на береговой батарее №24.

В канун Дня Победы коллектив прокуратуры города Севастополя провел субботник на береговой батарее №24.

Был убран мусор и сорная трава, приведена в порядок прилегающая территория.

Субботники на оборонительных сооружениях стали для коллектива хорошей традицией, которая и дальше будет продолжена, сообщила старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко.

Справка

Батарея построена в 1912 году и находится на Северной стороне, у дороги к поселку Любимовка. В 100 метрах южнее от нее расположена батарея №16.

Общее название укреплений «форт Шишкова» связано с одноименным хутором, не сохранившимся до наших дней.

Укрепления имеют общую систему сухопутной обороны, поэтому немецкие разведчики считали их одним опорным пунктом.

Объект предназначался для борьбы с легкими кораблями противника и противодесантной обороны устья Бельбека.

Орудия с батарей были сняты в период между двумя мировыми войнами, поэтому в ходе второй обороны Севастополя этот бетонный массив использовался как пехотное укрепление и подвергался обстрелам и бомбардировкам.

Кровопролитные бои за батарею развернулись во время третьего штурма Севастополя. Гарнизон батареи погиб практически в полном составе, 17 июня 1942 гола, не оставив своих позиций.