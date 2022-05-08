Финишировал автопробег Владивосток — Севастополь

Всероссийский автопробег «Za мир! Труд! Май! Zа мир без нацизма!», стартовавший на Дальнем Востоке, завершился в воскресенье, 8 мая, в Севастополе.

Всероссийский автопробег «Za мир! Труд! Май! Zа мир без нацизма!», стартовавший на Дальнем Востоке, завершился в воскресенье, 8 мая, в Севастополе.

«На финальную точку — в парк живой истории «Федюхины высоты» — прибыли более 350 машин. Часть участников — те, кто следовал с Дальнего Востока. Некоторые присоединились в регионах по ходу движения колонны: в Чеченской республике, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, Свердловской, Омской, Ростовской, Белгородской, Воронежской, Курской и Ярославской областях, Москве, Крыму», — сообщили ТАСС в правительстве Севастополя.

Завершился пробег митингом и массовым исполнением песни «День Победы» — одного из символов праздника.

На сайте Федерации независимых профсоюзов России сообщается, что автопробег стартовал 12 апреля в городе Владивостоке. Участниками автопробега и сопутствующих мероприятий в 75 регионах страны стали более 51 тыс. человек, были задействованы около 8,5 тыс. автомобилей. Наиболее массовые мероприятия прошли в Волгограде, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Керчи, Кургане, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Уфе, Улан-Удэ, Хабаровске.