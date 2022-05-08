Донбассу выделили телефонные коды российской системы нумерации

Для абонентов ДНР и ЛНР организована возможность звонков по российской системе нумерации +7. Это освободит жителей республик от коммуникационной блокады и позволит оставаться на связи с родными и близкими.

Для абонентов ДНР и ЛНР организована возможность звонков по российской системе нумерации +7. Это освободит жителей республик от коммуникационной блокады и позволит оставаться на связи с родными и близкими.

Как сообщили в российском Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, при совершении звонков и отправке SMS-сообщений абонентами Донецких и Луганских операторов связи с кодами нумерации +38071 и +38072 номер телефона будет отображаться в формате +7(949) и +7(959) соответственно.

Например, если номер телефона +38072-ххх-хх-хх, то при совершении звонка в Россию он будет виден как +7(959)-ххх-хх-хх. Также и абоненты из России смогут звонить напрямую на номер +7(959)-ххх-хх-хх.

Замена SIM-карты на текущем этапе не потребуется. Это сделано для удобства пользователей, чтобы можно было оставить текущий номер и совершать привычные звонки в домашней республиканской сети, как раньше. При этом жители ДНР и ЛНР смогут звонить в Россию по внутренним российским тарифам.

Абоненты узнают о присвоении номера, начинающегося с +7, через SMS-информирование от операторов связи. Новый номер будет зеркальным к текущему совпадением последних семи цифр. Например, если был +380711234567, то станет +7(949)-1234567.

Замглавы Минцифры России Дмитрий Ким назвал присвоение республикам российского кода нумерации логичным продолжением реализации подписанных договоров с ЛНР и ДНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

«Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Замена кодовой нумерации абонентов ДНР и ЛНР на вызовах в Россию является еще одним шагом к упрощению жизни обычных граждан. Такая кодовая нумерация для жителей данных территорий является логичным продолжением реализации подписанных ранее договоров», — цитирует Д.Кима пресс-служба министерства.

В Минкомсвязи ЛНР уточнили ТАСС, что проводят тестовые работы для предоставления доступа жителям республики к интернет-банкингу российских банков. А в пресс-службе «Феникса» указали, что код российской системы позволит жителям Донбасса беспрепятственно регистрироваться на Едином портале государственных услуг и других информационных площадках, не выезжая в РФ.

После начала конфликта в Донбассе на территории ДНР и ЛНР перестали работать прежние украинские компании, вместо них действуют государственные республиканские сотовые операторы мобильной связи — «Феникс» и «Лугаком».