Высадили розы в честь писателей-фронтовиков

Во внутреннем дворике Центральной библиотеки им.Л.Толстого высадили 20 кустов прекрасных роз, доставленных из Никитского ботанического сада.

Библиотечно-писательское сообщество Севастополя присоединилось к памятным мероприятиям, проходящим по всей стране и посвященным Дню Великой Победы. Писатели, поэты, сотрудники библиотеки 6 мая высаживали розы.

— Акция посвящена писателям-фронтовикам, которые жили в Севастополе, посвятили нашему городу свои бессмертные строки и внесли свою лепту в героическую летопись нашей страны, — отметила директор центральной библиотеки им.Л.Толстого Елена Волкова на открытии мероприятия.

Книги севастопольских писателей-фронтовиков входят в фонд центральной библиотеки, а сотрудники, по заверению ее директора, делают все, чтобы эти книги не пылились на полках, а были не просто доступны, но читаемы и востребованы молодежью.

— Сегодняшнее событие посвящено грядущему Дню Победы и является продолжением тесного сотрудничества Союза писателей России с библиотеками и учреждениями культуры города Севастополя. Мы доставили в дар центральной библиотеке 20 кустов роз из Никитского ботанического сада. Ранее в толстовском дворике уже был посажен дуб. А в прошлом году мы привезли и посади в поселке Первомайский рядом с библиотекой 20 яблонь сорта «Чеховская», - рассказал секретарь Союза писателей России, редактор литературно-исторического журнала «Александръ» Анатолий Труба.

В мероприятии приняли участие директор департамента культуры Ирина Романец, председатель севастопольского отделения союза писателей Татьяна Воронина, писатели Виталий Фесенко, Татьяна Халаева, юнармейцы.