Новости Севастополя

Высадили розы в честь писателей-фронтовиков

Во внутреннем дворике Центральной библиотеки им.Л.Толстого высадили 20 кустов прекрасных роз, доставленных из Никитского ботанического сада.

Во внутреннем дворике Центральной библиотеки им.Л.Толстого высадили 20 кустов прекрасных роз, доставленных из Никитского ботанического сада.

Библиотечно-писательское сообщество Севастополя присоединилось к памятным мероприятиям, проходящим по всей стране и посвященным Дню Великой Победы. Писатели, поэты, сотрудники библиотеки 6 мая высаживали розы.

— Акция посвящена писателям-фронтовикам, которые жили в Севастополе, посвятили нашему городу свои бессмертные строки и внесли свою лепту в героическую летопись нашей страны, — отметила директор центральной библиотеки им.Л.Толстого Елена Волкова на открытии мероприятия.

Книги севастопольских писателей-фронтовиков входят в фонд центральной библиотеки, а сотрудники, по заверению ее директора, делают все, чтобы эти книги не пылились на полках, а были не просто доступны, но читаемы и востребованы молодежью.

— Сегодняшнее событие посвящено грядущему Дню Победы и является продолжением тесного сотрудничества Союза писателей России с библиотеками и учреждениями культуры города Севастополя. Мы доставили в дар центральной библиотеке 20 кустов роз из Никитского ботанического сада. Ранее в толстовском дворике уже был посажен дуб. А в прошлом году мы привезли и посади в поселке Первомайский рядом с библиотекой 20 яблонь сорта «Чеховская», - рассказал секретарь Союза писателей России, редактор литературно-исторического журнала «Александръ» Анатолий Труба.

В мероприятии приняли участие директор департамента культуры Ирина Романец, председатель севастопольского отделения союза писателей Татьяна Воронина, писатели Виталий Фесенко, Татьяна Халаева, юнармейцы.

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