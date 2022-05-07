Полицейские требовали от мошенника 1,5 миллиона рублей

Троих высокопоставленных полицейских столицы Крыма подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Заместителю начальника полиции УМВД по Симферополю и двум руководящим сотрудникам уголовного розыска предъявлено обвинение в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

По версии следствия, летом 2021 года в органы внутренних дел по Республике Крым поступило обращение из МВД Казахстана о содействии в поиске обвиняемого в мошенничестве. Установив местонахождение фигуранта уголовного дела, должностные лица УМВД России по Симферополю предложили ему за взятку в 1,5 млн рублей не выполнять розыскные мероприятия. В случае отказа мужчине пригрозили экстрадицией в Казахстан.

На указанный полицейскими банковский счет мужчина перечислил часть требуемой суммы в размере одного млн рублей.

Преступная деятельность должностных лиц УМВД России по городу Симферополю была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и ОРЧ СБ МВД России по Республике Крым.

В рамках следствия по местам службы и жительства проведены обыски, в ходе которых изъяты денежные средства, электронные носители, документация, представляющая интерес для расследования уголовного дела.