Здания ИнБЮМа отремонтируют из-за оперного театра и балетной академии

Объекты недвижимости научного института, соседствующие со стройкой культурного кластера на мысе Хрустальный, приведут в надлежащий вид.

Объекты недвижимости научного института, соседствующие со стройкой культурного кластера на мысе Хрустальный, приведут в надлежащий вид.

Федеральный исследовательский центр «Институт биологии южных морей имени А.О.Ковалевского РАН» (ФИЦ ИнБЮМ) объявил конкурс на инженерные изыскания и выполнение проектно-сметных работ на капитальный ремонт шести объектов недвижимого имущества, расположенных на ул.Катерная, 47 и закрепленных на праве оперативного управления за институтом.

Информация о тендере размещена на сайте госзакупок. Согласно техническому заданию, за 19 миллионов рублей подрядчик за четыре месяца (120 календарных дней) обязан разработать необходимую проектную документацию на реконструкцию набережной с причальной стенкой, комбинированной конструкции, общей площадью 117,9 кв.м; капитальный ремонт подсобного здания эллингов; слесарной мастерской; главного радиобиологического корпуса; склада; здания аквариальных помещений.

Кроме того, исполнитель должен получить положительное заключение в Главгосэкспертизе России. О сроках строительно-монтажных работ и их стоимости в документах не упоминается.

Победителя конкурса должны были определить 4 мая, но заявок на участие в торгах никто не подал. Поэтому сроки аукциона продлят.

Как сообщалось, в рамках проекта строительства культурного кластера и создания парка на мысе Хрустальный будут отремонтированы здания двух научных учреждений, находящихся в пределах его территории, — Института биологии южных морей РАН и Морского гидрофизического института РАН. Поэтому вице-премьера Марата Хуснуллина, курирующего этот проект, в поездке в Севастополь 4 мая 2021 года сопровождал и глава Минобрнауки России Валерий Фальков.