Все Вечные огни слились в один

Севастополь принял участие во Всероссийской акции «Честь и Достоинство», в рамках которой прошла церемония слияния частиц Вечного огня города в единый «Вечный огонь Севастополя и Крыма».

Единый огонь отправится в Санкт-Петербург для принесения в Единую чашу воинской славы России на Пискаревском мемориальном кладбище.

Организаторами мероприятия выступили Черноморский флот, Севастопольский Союз нахимовцев, суворовцев и кадет, Севастопольское Морское собрание, войска национальной гвардии в Севастополе, Севастопольский военно-исторический музей-заповедник, региональное отделение Российского военно-исторического общества, Следственный комитет РФ, правительство города.

У мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. прошло слияние частиц Вечного огня с Малахова Кургана, Сапун-горы, памятника Матросу и солдату, памятника 100-летию окончания Гражданской войны.

В этом году к проекту впервые присоединились город-герой Керчь и город воинской славы Феодосия. Их делегации привезли частички своих Вечных огней в Севастополь.

Севастополь и Черноморский флот принимают активное участие в акции «Честь и Достоинство» с 2014 года, говорится в сообщении пресс-службы городского правительства.