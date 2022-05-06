Все пункты пропуска на границе работают в штатном режиме

Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым дало разъяснение о порядке и правилах пересечения государственной границы Российской Федерации на крымском направлении.

Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым дало разъяснение о порядке и правилах пересечения государственной границы Российской Федерации на крымском направлении.

Ежедневно и круглосуточно функционируют автомобильные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп».

Все пункты пропуска работают в штатном режиме. Прекращения пропуска через государственную границу РФ лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных не планируется.

Граждане Украины могут въезжать в Российскую Федерацию и выезжать при наличии действительных документов, удостоверяющих личность. Это внутренний паспорт гражданина Украины; паспорт гражданина Украины для выезда за границу; паспорт гражданина Украины в виде пластиковой карты, а также свидетельство о рождении для детей до 16 лет при условии сопровождения их родителями или иными законными представителями, уполномоченных родителями.

Право на сопровождение несовершеннолетних граждан Украины подтверждается нотариально оформленным согласием. Согласия, оформленные на Украине, в ДНР и ЛНР признаются РФ. Каких-либо документов для подтверждения цели въезда не требуется.

При отсутствии документов вообще, или при наличии поврежденных документов, которые действительными уже не признаются, въезжающие иностранцы имеют право на предоставление убежища в Российской Федерации.

Работа по рассмотрению заявлений о предоставлении временного убежища в Российской Федерации, а также временному размещению таких граждан на период рассмотрения их заявлений, организована властями региона совместно с погрануправлением, МВД Республики Крым и МЧС Республики Крым и проводится на постоянной основе в пунктах пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп».

Кроме того, на основании указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. №94 «О въезде в Российскую Федерацию, пребывании в Российской Федерации и выезде из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства с территорий Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины» иностранные граждане, которые должны въезжать в Россию в визовом порядке, могут прибыть с территории Украины, ДНР и ЛНР без визы, а также по просроченным документам.

Граждане Украины тоже могут пройти границу по просроченным документам, но находиться в России они могут не более 15 дней, после чего обязаны выехать в страну своей гражданской принадлежности.

Для граждан РФ для выезда за пределы России продолжают действовать ковидные ограничений по порядку пересечения государственной границы, предусмотренные распоряжением правительства от 27 марта 2020 г. №763-р.

За период с марта 2022 г. по настоящее время через государственную границу Российской Федерации на севере Крыма пропущено свыше 156 тысяч лиц и более 45 тысяч транспортных средств, сообщили «Севастопольской газете» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Снимут ограничения 16 мая

Россия с 16 мая снимет ограничения на выезд россиян через госграницу в ДНР и ЛНР, Армению и Киргизию, а также возобновит авиасообщение с Эквадором, сообщили 29 апреля в оперштабе по борьбе с COVID-19.

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации принято решение снять с 16 мая 2022 года ряд ограничений на пересечение государственной границы <…> на выезд граждан России на территории Донецкой народной республики и Луганской народной республики», — говорится в сообщении.

Кроме этого, ограничение также снимается на въезд граждан Армении, в том числе путем пересечения российско-грузинского участка госграницы России, и граждан Киргизии, а также на «выезд граждан Российской Федерации в Республику Армения и Киргизскую Республику».

До этого Россия сняла ограничения на перемещение граждан через российско-белорусскую границу, а также отменила ограничения на въезд через сухопутную границу с Казахстаном, Монголией и Китаем.