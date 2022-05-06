Виноградарям возместят расходы на 245,5 миллиона рублей

На поддержку предприятий, выращивающих виноград, в Севастополе в 2022 году предусмотрено почти четверть миллиарда рублей.

На поддержку предприятий, выращивающих виноград, в Севастополе в 2022 году предусмотрено почти четверть миллиарда рублей.

«Правительством РФ и города Севастополя осуществляется субсидирование данного направления деятельности, то есть господдержка выражается в том, что выделяются средства по уже понесенным расходам. Это могут быть различные направления: на закладку новых виноградников, на мелиорацию, на приобретение сельскохозяйственного оборудования. Государство поддерживает тем самым наших сельхозпроизводителей», — рассказала первый заместитель директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Юлия Курбатова.

По ее словам, получить субсидии могут не только крупные предприятия, но и индивидуальные предприниматели, крестьянско-фермерские хозяйства. В Севастополе принят порядок, предусматривающий компенсацию 80% понесенных расходов. На эти цели в этом году выделено 245,5 млн рублей. Это средства регионального и федерального бюджетов.

Всего в Севастополе выращиванием винограда занимаются более двух десятков предприятий. В весенний период сельхозпроизводители выполнили закладку 217,34 га виноградников, говорится в сообщении пресс-службы правительства города.